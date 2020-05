Ibra torna in Svezia. Tra una settimana nuovo consulto medico a Milano

Dopo l'infortunio al polpaccio destro, il centravanti, ottenuto l'ok del Milan, ha preferito proseguire le cure a casa per stare con la famiglia in attesa di rientrare in Italia per ulteriori esami

mercoledì 27 Maggio 2020.

Dopo l’infortunio al polpaccio destro, il centravanti, ottenuto l’ok del Milan, ha preferito proseguire le cure a casa per stare con la famiglia in attesa di rientrare in Italia per ulteriori esami



