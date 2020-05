La maturità ai tempi del Coronavirus all’IIS di Cariati

A comunicarlo è la referente per la comunicazione, prof.ssa Concetta Cosentino

La Redazione

Cariati,

mercoledì 27 Maggio 2020.

La tanto attesa e, per alcuni, temuta maturitĂ si

avvicina sempre più per gli studenti del quinto anno dell’IIS CARIATI, diretto

dalla prof.ssa Sara Giulia Aiello. Una maturitĂ senza dubbio unica nel suo

genere, data la situazione di emergenza causata dal Covid-19 che ha travolto e

stravolto tutto, soprattutto il mondo della scuola che, fin dal 9 marzo, ha

visto edifici chiusi e adozione di

didattica a distanza. Data la straordinarietĂ della situazione tutti ne parlano

ovunque, sui social, sui canali istituzionali, in televisione; ognuno dice la

sua: gente comune e specialisti del settore e questo gran parlare, fa altro che

andare ad accrescere sempre piĂą le incertezze e le paure dei tanti giovani che poi

devono fare i conti con ansia e preoccupazione, generata da questo clima di

instabilitĂ .

“Solo di recente è stata emanata una circolare

ministeriale che ha chiarito alcuni dei tanti dubbi che hanno assillato i

ragazzi in questi lunghi mesi – ha dichiarato il DS Aiello – solo di recente,

infatti, si è avuto conferma di come

sarĂ strutturato questo esame di Stato: sono stati annullati gli scritti – ha spiegato

la dirigente – per dare spazio soltanto al colloquio orale che si farĂ in

presenza con una commissione interna formata da sei docenti e

un presidente esterno”.

Di certo questo esame di Stato resterĂ a lungo nella

mente dei ragazzi che sicuramente non avevano questa idea di maturitĂ quando, 5

anni fa, si sono iscritti alla scuola superiore.

E in questa situazione di

smarrimento, gli studenti si trovano in balia di sensazioni e pensieri

ambivalenti. C’è chi rimane fiducioso e pensa che si tratterà di una prova più

semplice come sostengono alcuni, per i quali “forsesarà un esame più tranquillo e più semplice, un

vantaggio soprattutto per chi non ha studiato con costanza” e

altri invece, i più studiosi che, rimpiangendo l’esame di stato canonico con

gli scritti e la commissione esterna, “avrebbero voluto mettere alla prova le

loro competenze acquisite in 5 anni

di duri sacrifici”. Tanti e diversi

dunque gli umori degli studenti dell’IIS CARIATI, tutti comunque concordi a vivere

questa esperienza nel migliore dei modi, soprattutto non ipotecando quanto conquistato

nell’arco dei cinque anni. “ Di certo spero finisca presto – sostiene un allievo del

Liceo Patrizi di Cariati – anche se so giĂ che mi mancheranno gli anni passati

nella mia scuola, dove sono cresciuto e

maturato”. Gli fanno eco alcuni studenti dell’ITI Mazzone e dell’ Alberghiero che

apprezzano e condividono la decisione ministeriale di tenere gli esami in

presenza: “in questo modo – dicono –

riusciremo a provare l’emozione che gli altri hanno provato gli anni precedenti”. Dello

stesso parere dei compagni cariatesi sono gli studenti dell’ ITE di Mirto, per

i quali di certo sarà “un’esperienza unica che non dimenticheranno mai”.

Si, perché come giustamente ha sottolineato

il DS Aiello , “la

maturità è uno di quei momenti che rimangono indelebili nei ricordi di ognuno

di noi; rappresenta un traguardo importante”. “ Chi di noi non ricorda gli

ultimi giorni di scuola, la notte prima degli esami, passata con i compagni di

classe a condividere la paura e le ipotesi sulle prove scritte!”- ha rimarcato la Dirigente dell’ IIS CARIATI. E

nonostante quest’anno, i maturandi 2020 si trovino di

fronte a uno scenario che nessuno ha mai provato, la DS è certa che “per tutti sarà rispettata

la meritocrazia e ognuno avrà ciò che merita e che ha meritato nel corso della

propria carriera scolastica”. A garanzia di tutto ciò, ci saranno gli insegnanti che hanno guidato e accompagnato i

ragazzi in questi anni, oltre ad averli sostenuti e incoraggiati in questo difficile

periodo di didattica a distanza.

Tanta incertezza comunque regna ancora nel mondo

della scuola; tante le ipotesi sui possibili scenari per il prossimo anno: si

inizierĂ in presenza, si continuerĂ a distanza, si attuerĂ una didattica

mista. Tante le possibilitĂ che si

rincorrono sui media: di certo i docenti dell’IIS CARIATI saranno pronti ad

affrontare qualsiasi soluzione individuata dal MIUR.







