La mossa Putin, tocca alla Libia

Ieri Africom, che è il comando del Pentagono che si occupa di quello che succede in Africa, ha annunciato che la Russia ha spostato in Libia alcuni aerei da guerra per dare appoggio ai mercenari russi della compagnia Wagner che sono là da ottobre. I russi prima hanno portato gli aerei in Siria perch continua […]

La Redazione 24

,

mercoledì 27 Maggio 2020.

Ieri Africom, che è il comando del Pentagono che si occupa di quello che succede in Africa, ha annunciato che la Russia ha spostato in Libia alcuni aerei da guerra per dare appoggio ai mercenari russi della compagnia Wagner che sono là da ottobre. I russi prima hanno portato gli aerei in Siria perch

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







© RIPRODUZIONE RISERVATA