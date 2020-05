Liga a porte chiuse? Ecco come i club risarciscono gli abbonati

La Redazione24

,

mercoledì 27 Maggio 2020.

Liga a porte chiuse? Ecco come i club risarciscono gli abbonati

Leganes e Getafe rinnoveranno in automatico e gratuitamente i tagliandi per la stagione 2020-21. Le altre soluzioni: soldi contanti, “buoni” per i negozi ufficiali e sconti sul prossimo campionato



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







