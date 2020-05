Scontro Lega-Sky: manca la sesta rata. Decreto ingiuntivo per la pay-tv

Scontro Lega-Sky: manca la sesta rata. Decreto ingiuntivo per la pay-tv Attesi 130 milioni, Sky vuole lo sconto come quello per la Bundesliga, i presidenti non ci sentono. Domani vertice con governo e Figc: forse si riparte il 13 giugno con i recuperi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 27 Maggio 2020.

