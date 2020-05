CirÃ² Marina: iniziati i lavori di installazione degli strumenti di misura in alcune sezioni dellâ€™impianto del Depuratore

Cirò Marina: iniziati i lavori di installazione degli strumenti di misura in alcune sezioni dell’impianto del Depuratore

Lo rende noto la Commissione Straordinaria del Comune di Cirò Marina

La Redazione

Cirò Marina,

giovedì 28 Maggio 2020.

Ieri, sono finalmente iniziati i lavori di installazione degli strumenti di misura multiparametro in alcune sezioni dell’impianto di depurazione cittadino. Si tratta di strumenti di ultimissima generazione -afferma il resp. tecnico del Comune l’Ing. Ferdinando Iacovino- sono in grado di fornire in ogni istante i valori dei principali parametri che governano i vari processi di funzionamento dell’impianto.

Si tratta di intenventi previsti nell’offerta tecnica di MKE presentata oltre 4 anni fa e che finalmente oggi si stanno realizzando. Sono altresì arrivati in impianto due campionatori di ultimissima generazione di cui uno portatile.







© RIPRODUZIONE RISERVATA