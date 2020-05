Crotone: “Letti su misura”, nasce su Fb la rubrica di MutaMenti che recensisce i libri freschi di stampa

L’associazione culturale MutaMenti è impegnata da anni a promuovere iniziative per diffondere l’amore per la lettura

Crotone,

giovedì 28 Maggio 2020.

“Letti su misura” è la nuova rubrica dell’associazione Mutamenti che, sulla pagina Facebook, a cadenza mensile recensirà e fará conoscere i libri freschi di stampa. L’associazione culturale MutaMenti è impegnata da anni a promuovere iniziative per diffondere l’amore per la lettura. Con questa rubrica sui social si vuole dare spazio agli scrittori e alle loro nuove opere per farle conoscere ai nostri associati e a tutti quelli che seguono la nostra pagina Facebook. Il primo libro ospite di “Letti su misura” è “Super sapiens”, opera ultima dello scrittore reggino Isidoro Malvarosa, conosciutissimo sui social da alcuni anni, insieme aun amico di Catanzaro, ha realizzato e cura la pagina Facebook Lo Statale Jonico che si occupa di vizi e virtù dei calabresi. Per leggere la recensione in 100 parole basta mettere Mi piace alla pagina Facebook di MutaMenti.







