Juve-Arthur, Ã¨ dura perÃ²… Il Barcellona va in pressione

Juve-Arthur, è dura però… Il Barcellona va in pressione Il brasiliano non cambia idea: vuole restare in Catalogna. Il club blaugrana prova a convincerlo, per arrivare a Pjanic e De Sciglio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 28 Maggio 2020.

Il brasiliano non cambia idea: vuole restare in Catalogna. Il club blaugrana prova a convincerlo, per arrivare a Pjanic e De Sciglio



