Nominata la nuova la Segreteria provinciale della Lega Crotone, ecco le cariche

La nota della Segreteria Lega Salvini Premier, Provincia di Crotone

La Redazione

Crotone,

giovedì 28 Maggio 2020.

La Lega di Crotone è più unita che mai nel rafforzare ulteriormente la presenza del partito e nel guardare ai prossimi appuntamenti elettorali forte degli importanti risultati già conseguiti a partire dalle recenti Regionali. La nuova Segreteria provinciale appena nominata dal Segretario regionale on. Cristian Invernizzi è già in moto per programmare le iniziative politiche da mettere in campo nelle prossime settimane. Ne fanno parte Giancarlo Cerrelli (referente provinciale), Salvatore Gaetano (referente per la città capoluogo), Gennaro Rossi (responsabile organizzazione), Nicola Daniele (responsabile agricoltura ed ambiente). La Lega di Crotone ha ringraziato l’on. Invernizzi per la fiducia accordata ed invia un messaggio di forte coesione a tutto il corpo dei militanti e degli elettori, in una logica di pieno coinvolgimento di ogni energia disponibile per affermare politiche volte al rinnovamento e alla soluzione delle tante emergenze irrisolte che ancora affliggono i vari territori. Nei prossimi giorni verranno comunicate le prime iniziative in calendario, che riguarderanno sia aspetti organizzativi sia problematiche politiche di rilevanza strategica.







