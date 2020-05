Ausilio: “Tonali è da Inter, Cunha ci piace. Werner non arriva. E Nainggolan torna”

La Redazione24

venerdì 29 Maggio 2020.

Ausilio: “Tonali è da Inter, Cunha ci piace. Werner non arriva. E Nainggolan torna”

Il d.s. nerazzurro fa il punto a Sky: “Buoni rapporti con Bayern e Psg per Perisic e Icardi. Cavani e Vidal al momento non sono priorità”



