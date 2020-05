Inter, una poltrona per due: Eriksen rincorre Sensi

Inter, una poltrona per due: Eriksen rincorre Sensi Il danese riparte da alternativa di Stefano. Fisico ok e intensità le chiavi per svoltare continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

venerdì 29 Maggio 2020.

Il danese riparte da alternativa di Stefano. Fisico ok e intensità le chiavi per svoltare



