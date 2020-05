L’ebbrezza da festival è a portata di clic

La Redazione 24

,

venerdì 29 Maggio 2020.

Pronti. Via. Oggi è il grande giorno. Potrebbe esserlo, almeno. Comincia su YouTube il multi-festival “We are One”, organizzato da 21 festival sparsi nel mondo, tutti più o meno azzoppati dal coronavirus. Il Tribeca, per esempio, in programma a New York dal 15 al 16 aprile scorso. Non ci sono tutti

