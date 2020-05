MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – AVVISO

Avviso di sospensione dei termini della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (20E06191) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

venerdì 29 Maggio 2020.

