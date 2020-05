PerchÃ© la Coppa Italia Ã¨ fondamentale per l’Inter di Conte

PerchĂ© la Coppa Italia è fondamentale per l’Inter di Conte

Perché la Coppa Italia è fondamentale per l’Inter di Conte I nerazzurri più che in passato puntano sul trofeo italiano, l’ultimo ad essere stato alzato nel 2011: per questo giocarselo subito in quattro giorni non può piacere continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 29 Maggio 2020.

Perché la Coppa Italia è fondamentale per l’Inter di Conte

I nerazzurri più che in passato puntano sul trofeo italiano, l’ultimo ad essere stato alzato nel 2011: per questo giocarselo subito in quattro giorni non può piacere



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA