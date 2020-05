Ci manchi, America

Milano. Immaginate come sarebbe stata la pandemia con un leader alla Casa Bianca, scriveva ieri David Brooks sul New York Times, un leader "vero", in grado di comprendere la gravità della crisi, di mostrare vicinanza e comprensione, di dare indicazioni chiare, di "riarticolare lo scopo dell'America"

La Redazione 24

,

sabato 30 Maggio 2020.

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







