Dai soggiorni a Stoccolma a Milanello e le gite in moto: Milan, quanti vizi per Ibra

Dai soggiorni a Stoccolma a Milanello e le gite in moto: Milan, quanti vizi per Ibra Il club rossonero gestisce il suo uomo più rappresentativo con molta indulgenza. E c’è rabbia per la data della finale di Coppa: se il Diavolo ci arrivasse, Zlatan sarebbe ancora k.o. continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 30 Maggio 2020.

Dai soggiorni a Stoccolma a Milanello e le gite in moto: Milan, quanti vizi per Ibra

Il club rossonero gestisce il suo uomo più rappresentativo con molta indulgenza. E c’è rabbia per la data della finale di Coppa: se il Diavolo ci arrivasse, Zlatan sarebbe ancora k.o.



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA