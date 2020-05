Inter, che fai coi soldi di Mauro? In avanti Cavani prima opzione, intanto Tonali…

Inter, che fai coi soldi di Mauro? In avanti Cavani prima opzione, intanto Tonali… Il d.s. Ausilio: “Sandro ha le qualità per giocare con noi”. Werner è out, in attacco Cunha e Gaich nel mirino” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 30 Maggio 2020.

Inter, che fai coi soldi di Mauro? In avanti Cavani prima opzione, intanto Tonali…

Il d.s. Ausilio: “Sandro ha le qualità per giocare con noi”. Werner è out, in attacco Cunha e Gaich nel mirino”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA