Andrea Correggia è il candidato sindaco del M5S al Comune di Crotone

Per l’esponente pentastellato: «Occorre spezzare il legame con la criminalità organizzata e abbattere il sistema clientelare e di corruttela largamente diffuso sul territorio»

La Redazione

Crotone,

domenica 31 Maggio 2020.

40 anni, crotonese, lavora come impiegato amministrativo presso una clinica privata.«Quella di candidarmi non è stata una decisione che ho preso con leggerezza – spiega Correggia – perché

oggi più che mai emerge la necessità di dare nuovo slancio alle

istituzioni locali, all’azione amministrativa pubblica, attraverso la

condivisione di responsabilità . Il Comune di Crotone deve essere guidato

con un’impronta diversa da quella che precede l’emergenza. Ciò è

possibile attraverso nuovi metodi e nuove tecnologie da applicare alla

vita amministrativa quotidiana, dove i cittadini sono i veri

protagonisti ed il sindaco è un primus inter pares: una persona che deve

servire realmente il popolo, esserne interprete, con onore, ma anche

con l’onere di saperlo rappresentare, soprattutto nelle situazioni

difficili. Il ruolo del bravo sindaco, di un’amministrazione capace, si

apprezza soprattutto nei momenti di difficoltà . Questo Comune viene da

un periodo di commissariamento. C’è la necessità di un nuovo impulso,

non perché la figura del commissario, al quale dobbiamo il nostro

rispetto istituzionale, non abbia prodotto dei risultati, ma perché si

tratta di un periodo di transizione da parte dell’amministrazione, in

attesa dell’insediamento degli organi istituzionali, così come voluti

dal popolo. Sono i cittadini crotonesi che devono valutare, e la

valutazione va fatta non sulla base delle solite promesse o delle solite

parole, ma sulla caratura delle persone, sull’attaccamento al

territorio, su quello che realmente si può fare, senza creare delle

false ipotesi che poi non saranno mai realizzabili. Oggi più che mai,

più dei sogni, occorre gestire la realtà , dare aiuto e supporto alle

attività produttive che sono in serie difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19,

trovare delle forme per ridurre le tasse cercando in tutti i modi di

trovare un aumento per quanto riguarda gli stanziamenti dei fondi dello

Stato, e con una rivisitazione completa dell’impianto del bilancio, che

dovrà essere rivisto daccapo. Andranno rivisti tutti i contratti che

sono in essere con le varie aziende che svolgono servizi per l’ente,

cercando di ottimizzare i costi e migliorare quella che è la fruibilitÃ

per i cittadini. Questa è la scommessa del futuro: saper coniugare

l’esigenza del popolo con la legge e con, purtroppo, i vari accadimenti

che a volte non sono prevedibili. La scommessa è quindi un progetto che

veda l’istituzione al centro. Il sindaco deve essere il sindaco di

tutti: la figura di garanzia generale. L’impegno nasce soprattutto

dall’esigenza di dare un’identità al territorio, creare delle filiere e

delle sinergie tra l’istituzione locale, gli enti sovracomunali, e

quindi lo Stato centrale, individuare le criticità e far corrispondere

delle proposte di soluzione. Il popolo degli attivisti crotonesi del

MoVimento 5 Stelle ha messo bene in chiaro di voler porre fine ai

rancori di parte. La mia candidatura – racconta Correggia – è espressione della volontà , della sintesi dei due meetup cittadini “Amici Beppe Grillo Crotone” e “Crotone in Movimento”.

Mi sono candidato a sindaco anche perché me lo ha chiesto la stragrande

maggioranza degli attivisti stessi, che hanno riconosciuto il lavoro

svolto. In questi anni ho acquisito una maggiore esperienza, che mi ha

fatto maturare e conoscere i problemi della città , fare proposte per il

territorio, anche collaborando con altri portavoce. Ho deciso di

candidarmi con il Movimento 5 Stelle – continua Correggia – perché

è l’unico gruppo politico che ti costringe ad essere onesto: c’è un

controllo sulla fedina penale, che deve essere pulita, non devi essere

sottoposto ad indagini, stare lontano dalle logiche massoniche, non

avere conflitti di interesse. La gente deve candidarsi non per portare

avanti i propri interessi personali, ma nell’esclusivo interesse della

collettività , dei cittadini. Credo nei principi e nei valori del

MoVimento 5 Stelle, del quale sono orgoglioso di farne parte,

condividendone il programma per quanto riguarda l’ambiente, la

rigenerazione urbana, la mobilità sostenibile, le energie rinnovabili,

l’acqua pubblica, lo stop alla cementificazione, e tutte le altre

battaglie di civiltà che stiamo portando avanti». A

parte il volontariato e tanti anni di attivismo, nel 2016 Andrea

Correggia è diventato portavoce del M5S in Consiglio Comunale a Crotone,

come racconta in un’intervista pubblicata sul Blog delle Stelle (visibile all’indirizzo internet https://bit.ly/2BdKzRa).Per l’esponente pentastellato, i principali problemi del Comune di Crotone concernono prevalentemente: «crisi

fiscale, differenziazione del bisogno e difficoltà nella lettura ed

elaborazione della realtà sociale con la relativa difficoltà di gestire i

fenomeni complessi attraverso politiche efficaci ed efficienti, con

risorse sempre più scarse; inoltre – commenta il candidato a sindaco del M5S – ci

sono problemi enormi in ambito ambientale e sanitario: bonifica e

gestione dei rifiuti in primis. La morsa dei patti di stabilitÃ

costringe a volte gli enti a non poter spendere i soldi di cui

dispongono. Purtroppo ci sono una serie di lacci e lacciuoli, a livello

normativo, che ingessano l’ente anche in momenti di virtuosità . È

importante che l’ente, sotto questo punto di vista, attui una politica

finanziaria un po’ imprenditorializzata.

Il Comune oggi deve diventare imprenditore di se stesso, e non essere

più un soggetto passivo, ma un soggetto attivo che produca energie e più

risorse con l’attuazione di una serie di iniziative. È chiaro che la

staticità degli anni precedenti, unita a questo periodo di

commissariamento, certamente ha ingessato la nostra città , che si è

trovata poi catapultata nel periodo dell’emergenza e quindi la

situazione è ancora più grave, poiché già le fasi precedenti avevano

appiattito il sistema sociale e produttivo. L’amministrazione comunale

oggi deve essere un braccio teso verso l’imprenditoria, nel rispetto

delle norme, favorendo la ripresa del lavoro, cercando di interpretare

la legge nella maniera più larga possibile per trovare le soluzioni, per

non limitare quelle che sono le proposte degli imprenditori e dei

cittadini. Se non ci fossero gli imprenditori non ci sarebbe lavoro,

quindi non dobbiamo guardare all’imprenditoria con diffidenza.

Continueremo a lavorare costantemente e con determinazione sul programma– dichiara Correggia – sebbene

sia già stato ultimato nelle sue linee essenziali. Abbiamo costituito

cinque gruppi di lavoro: “buona politica”, “territorio”, “ambiente”,

“sviluppo sostenibile” e “cittadino”. Il nostro è un programma dinamico,

non statico, che si evolve in base al continuo processo di adattamento a

quelle che sono le reali esigenze della comunità crotonese, attraverso

il confronto con i cittadini e le associazioni presenti sul territorio.

Il programma dovrà essere potenziato e adeguato alle esigenze che

verificheremo da qui ai prossimi mesi, monitorando l’estate e poi la

ripresa autunnale. In questo momento stiamo più che altro archiviando

una serie di esigenze, e poi sarà presentato il programma molto prima

della data delle elezioni. I flussi li valuteremo anche in base a quelle

che sono le esigenze del Governo, perché non possiamo fare dei

programmi senza tener conto della legge e di quelli che sono i circuiti

in cui un ente locale, un’amministrazione comunale, deve stare. Il

programma verrà strutturato e modulato con il supporto di tutta la

squadra, sentendo prima quelle che sono le esigenze delle persone, anche

con incontri, ovviamente seguendo le linee guida di prevenzione per

l’emergenza Covid-19,

anche attraverso i social, i contatti informatici, e di tutto questo

faremo un bilancio dopo questo periodo di osservazione. Sarà data

particolare attenzione anche all’agricoltura. Questo settore, infatti,

risente profondamente non solo della crisi in atto, ma anche e

soprattutto del problema idrico, che impedisce agli agricoltori di

portare a termine le colture nel loro ciclo vegetativo, dalla semina al

raccolto. È importante, inoltre, promuovere la conoscenza e la

diffusione dei criteri e degli indirizzi alla base della programmazione e

progettazione degli interventi a difesa del suolo, per fronteggiare il

dissesto idrogeologico. A Crotone, purtroppo, come sappiamo, ci sono

problemi enormi in ambito ambientale, in particolar modo per quanto

riguarda la bonifica e la gestione del sistema dei rifiuti, nonché

quelli ricadenti in ambito sanitario, come abbiamo avuto modo di

evidenziare come gruppo M5S. Occorre spezzare il legame con la

criminalità organizzata, ed abbattere il sistema clientelare e di

corruttela largamente diffuso sul territorio. Per un reale cambiamento

bisognerà tenere conto delle specificità , valorizzando il centro

storico, le strutture architettoniche della città , rendendoli fruibili e

appetibili dal punto di vista turistico, potenziando e armonizzando al

contempo i contesti periferici, che necessitano di un recupero

funzionale, sociale, nonché di una maggiore relazione fra gli stessi. In

quest’ottica sarà utile recepire tutti i fondi e le misure che questo

Governo sta mettendo in campo per le città , rilanciando tutto il sistema

Sud, per proiettare Crotone al centro del Mediterraneo, facendola

diventare il centro di attrazione turistica dello Ionio. La prima cosa

che farò da sindaco, se i cittadini crotonesi mi riterranno degno di

ricoprire questo ruolo – afferma Andrea Correggia – sarÃ

un incontro con tutti i responsabili dei servizi, per stabilire con

loro una sinergia, un rapporto di cordialità nel rispetto delle norme,

perché è importante che la politica, gli organi istituzionali, vadano a

stretto contatto con i funzionari dell’ente municipale, poiché poi sono

loro quelli che hanno l’effettiva capacità deliberativa di molti atti.

Ritengo sia necessario sentire quelle che sono le loro esigenze, dare il

merito alle professionalità che profondono il loro impegno, stabilire

sin da subito un metodo, sentendo qual è lo stato dell’arte dell’ente.

Quella è la prima cosa, perché non si può amministrare un qualcosa che

si conosce solo dall’esterno, ma standoci dentro. L’interfaccia è il

personale, che comunque è dipendente del Comune. Dopo questa

ricognizione si inizia subito, con i primi cento giorni, che è un

periodo di tempo che serve a dare l’input principale all’azione

amministrativa, stando sempre in Comune, mettendoci a

disposizione dei cittadini a 360 gradi. Sarà prioritario creare una

rete di mobilità sostenibile, mettendo in campo misure concrete di

ciclo-pedonalità , puntando realisticamente al miglioramento quantitativo

e qualitativo del verde pubblico, approfondendo e sviluppando l’analisi

degli spazi aperti, per rendere più attrattive, vivibili e decorose, le

nostre strade, le attività produttive, e valorizzare tutte le attivitÃ

commerciali. Bisogna ripensare alla città in un’ottica post Covid, che

sia ambientalmente sostenibile. È l’occasione giusta per cambiare una

realtà fatta solo di rifiuti, traffico automobilistico e cemento.Per quanto riguarda i candidati della lista 5 stelle – sostiene Correggia – rappresentano

le varie fasce sociali del popolo. Sono stati selezionati tra persone

che hanno profuso un enorme impegno per la collettività e abbiamo

scommesso anche su nuove figure, nuove capacità , volti nuovi. Un mix

che, quindi, può annoverare sia esperienza che slancio giovanile.

Particolare attenzione è data alle donne, un grande patrimonio di

saggezza e di supporto per la lista. Vogliamo una squadra che sia

rappresentativa dello spaccato sociale della nostra città . Amo la natura

e gli animali. Ascolto spesso buona musica, per me molto importante

perché la considero come una terapia per l’anima, oltre a leggere libri

che gratificano soprattutto la mia voglia di conoscere. Questo può

essere un hobby, ma anche un arricchimento culturale.Mi

ispiro molto a Gianroberto Casaleggio, del quale condivido soprattutto

il pensiero che “una persona può credere alle parole, ma crederà sempre

agli esempi”.

Sarò il sindaco di tutti.Saprò rispondere in modo efficace alla mission istituzionale – conclude Correggia – e dimostrare che questa volta, con il MoVimento 5 Stelle al Comune di Crotone, sarà tutto molto diverso, migliore».







