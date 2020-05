Cavani-Lukaku, che coppia: lâ€™Inter sogna un attacco da oltre 600 gol

Cavani-Lukaku, che coppia: l’Inter sogna un attacco da oltre 600 gol

La Redazione24

domenica 31 Maggio 2020.

Cavani-Lukaku, che coppia: l’Inter sogna un attacco da oltre 600 gol

Il Matador è la prima opzione per il dopo Lautaro: con il Psg ha tenuto una media di 0,66 reti a partita. Romelu non è da meno: in Serie A viaggia a 0,68 a gara, il suo record in campionato



