domenica 31 Maggio 2020.

La Lega al Governo: “Anticipiamo le semifinali di Coppa Italia al 12 e 13 giugno”

Un giorno in più per avere maggiore spazio per la finale del 17 a Roma. Serve però un nuovo decreto firmato dai ministri Spadafora e Speranza



