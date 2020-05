Ultraleggero caduto dopo il decollo: l’intervento dei vigili

La Redazione24

,

domenica 31 Maggio 2020.

Dramma stamattina a Nettuno dove un aereo ultraleggero è precipitato intorno alle 10.40, poco dopo il decollo presso la scuola di volo di Crazy Fly in via Avezzano. Le due persone a bordo sono morte. Erano due nuotatori: il 22enne forlivese Fabio Lombini (In Sport / Vigili del Fuoco) e il 23enne romano Giole Rossetti (Aurelia Nuoto) che pare fosse alla guida. (Video Twitter / Vigili del Fuoco)



