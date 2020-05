Web meeting “dignità donna”: sfide sociali e giuridiche al tempo del coronavirus

Web meeting “dignitĂ donna”: sfide sociali e giuridiche al tempo del coronavirus

Ospiti dell’incontro di mercoledì scorso 27 maggio sono stati Adriana Pannitteri del TG1 RAI e Federico Ferraro Vicepresidente di Scelgo Europa con la moderazione del Presidente Franz Ciminieri

Parlare della Donna in

questo momento di crisi significa pensare a chi si ritrova a casa in questi mesi con bambini od anziani,

di cui prendersi cura, esigenze lavorative e risoluzione di problemi

quotidiani .Le donne si ritrovano dunque

a combattere battaglie sociali

anche con grandi difficoltà , accentuate dall’emergenza da

Coronavirus in corso.

La giornalista Rai e conduttrice del TG1 Adriana Pannitteri ha evidenziato l’importanza delle quote rosa anche

negli spazi in cui si decide: quindi nei consigli di amministrazione delle

societĂ , nelle aziende, negli enti. Le quote rosa furono anche contrastate inizialmente anche da parte ampia del mondo

femminile ma oggi risultano quanto mai necessarie.

Tra le gravitĂ ricordate

dal Presidente della Rete Scelgo Europa Franz

Ciminieri vi sono pure i femminicidi e le violenze alle quali le donne

spesso devono essere sottoposte da

modelli sociali erronei o assolutamente discriminatori.

Il ruolo delle donne è

importante quando si parla di diritto

delle donne “ a contare” negli ambiti

piĂą significativi della societĂ di oggi : nella paritĂ di salario, nel riconoscimento

dei figli, e pensiamo anche alla dignitĂ della donna professionale, sociale e lavorativa.

Tra le sfide socio- giuridiche

affrontate dalle donne nel mondo il Vicepresidente di Scelgo Europa Federico

Ferraro ha ricordato il problema dei

femminicidi o ancora crimini che

sfigurano le donne con l’acido e deturpano il volto. Si ricordano a tal proposito le note vicende

di Hina Saleem, l’avv.ssa Lucia Annibali solo come esempi.

Un filone a parte meritano poi i casi

di violazioni di diritti umani travestite da usanza o tradizioni socio-

culturali; è importante ricordare in

questa sede , ad esempio, le vicende legate alle mutilazioni genitali femminili

o circoncisioni rituali maschili per ragioni culturali o religiose che

spesso provocano gravi problemi alla salute, ed hanno un tasso di

mortalitĂ assai importante. Oltretutto si qualificano come vere e

proprie lesioni all’integrità umana fisica – psichica.

Il fenomeno dei reati

culturalmente motivati non riguarda soltanto l’Italia ma ovviamente

l’intera comunità internazionale ed è fortemente avvertito negli USA,

societĂ caratterizzata dal multiculturalismo.

Nel Regno dello

SWAZILAND esiste un’ancestrale tradizione detta il “ballo delle

canne” per la quale annualmente ogni sovranosceglie

una nuova moglie per il proprio harem; per tale motivo nell’estate

vengono convogliate centinai di bambine e ragazze dagli 8 ai

22 anni devono esibirsi in danze rituali adir poco succinte per

attrarre l’attenzione dell’augusto monarca. In proposito vi sono attiviste

donne che da anni si battono affinchè questa usanza, che viola la dignità della

donna, e la espone a rischi di violenze e stupri, possa terminare.

L’importante è mantenere sempre alta l’attenzione

sulle violenze di genere soprattutto nel periodo straordinario dell’emergenza mondiale pandemica da Coronavirus.

