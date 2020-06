2 giugno 2020: 74Â° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana, in Piazza Umberto I a Crotone la cerimonia

2 giugno 2020: 74° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana, in Piazza Umberto I a Crotone la cerimonia

Lo comunica la Prefettura di Crotone

Comunicato della Prefettura

Crotone,

lunedì 01 Giugno 2020.

Martedì 2 giugno si svolgerà a Crotone, presso

Piazza Umberto I, la cerimonia commemorativa del 74° Anniversario della

proclamazione della Repubblica Italiana.

La manifestazione avrĂ inizio alle ore 10:00 con

gli onori ai caduti, la deposizione della corona d’alloro e la consegna di

alcune onorificenze.

La celebrazione vedrĂ la partecipazione del

Prefetto di Crotone, Tiziana Tombesi, delle AutoritĂ civili, militari e

religiose e dei vertici delle Forze dell’Ordine. Si precisa che la cerimonia si

svolgerà , nel rispetto delle misure di contenimento previste per l’emergenza

epidemiologica in atto, in forma ridotta, con il distanziamento sociale,

evitando qualsiasi forma di assembramento.







© RIPRODUZIONE RISERVATA