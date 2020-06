Comitato Cittadino Aeroporto Crotone: “la follia della revoca della concessione trentennale alla sacal”

E’ quanto affermano nella nota Giuseppe Martino e Francesco Turano del Comitato Cittadino Aeroporto Crotone

Crotone,

lunedì 01 Giugno 2020.

Capiamo la delusione, la rabbia ed ogni sentimento

negativo di ogni cittadino crotonese che vede l’aeroporto di Crotone, l’unica

infrastruttura presente sul territorio, abbandonata. Spesso, quindi, ci si

sente isolati ancor pur abitando sulla terra ferma.

Nonostante tutto ciò, in questo momento, chiedere la

revoca della concessione alla Sacal è veramente folle e chi sostiene questa

tesi è solo per dar fiato alle trombe senza conoscere le conseguenze a cui si

andrebbe incontro!

Il Comitato Cittadino Aeroporto Crotone ha

contestato l’affidamento trentennale alla Sacal sin da subito ribadendolo più

volte ai tavoli istituzionali, l’esempio che abbiamo sempre fatto è quello

dell’acquario: il Ministero dei Trasporti ed Enac hanno messo in un acquario un

piranha ed un pesciolino, la sorte del pesciolino è sempre segnata e non è a

lieto fine!

Revocare la concessione

trentennale, ora, alla Sacal significherebbe avere un’infrastruttura senza un

gestore aeroportuale e quindi sarebbe inevitabile la sua inoperativitĂ e

conseguente chiusura finché un nuovo soggetto con idonei requisiti non venga

costituito e, dopo un nuovo bando Enac, possa ricevere in gestione lo scalo

pitagorico.

Nel mentre l’aeroporto rimarrebbe,

pertanto, inutilizzato ed abbandonato.

Concretamente i tempi necessari

per revocare la concessione e darla ad una nuova societĂ ad oggi inesistente potrebbero

variare da 2 a 3 anni almeno!

Quindi chi parla di

revoca della concessione è veramente folle!

Il Comitato Cittadino

Aeroporto Crotone non si è convertito alla Sacal ma come sempre abbiamo analizzato

oggettivamente la nostra realtĂ e la storia del nostro scalo dal punto di vista

gestionale e possiamo senza alcun dubbio affermare che la sua gestione finora è

sempre stata fallimentare!

Abbiamo, cosi, elaborato

delle possibili soluzioni; Infatti, alla revoca della concessione trentennale

della Sacal sarebbe meglio, in un periodo transitorio, la modifica della

compagine sociale in attesa di un gestore unico nazionale che faccia divenire gli

aeroporti in continuitĂ territoriale un network capace di stare sul mercato

aeroportuale.

Intervenendo, nel breve

termine, sulla compagine societaria della Sacal si permetterebbe al territorio

Crotonese di entrare con una propria rappresentanza nel suo consiglio di

amministrazione e, quindi, diventare protagonista delle decisioni prese sul

sistema aeroportuale calabrese.

Nel 2017, avevamo

chiesto appunto al Comune di Crotone di partecipare all’aumento di capitale;

l’appello rimase inascoltato ed il bando andò deserto. La partecipazione del

Comune al capitale sociale del gestore unico calabrese avrebbe permesso ad un

rappresentante territoriale di portare all’interno del processo decisionale i

nostri appelli e le nostre istanze; lo scalo crotonese forse avrebbe avuto anni

di vita ben diversi rispetto a quelli vissuti!!! Un periodo buio in cui i

disagi dei cittadini sono aumentati mentre le aspettative di una ottimale

gestione della Sacal sono totalmente svanite.

Infatti, abbiamo assistito a scelte sempre piĂą bizzarre ed anche campanilistiche

lontane da ogni logica sia commerciale che economica inconciliabili con un

serio rilancio dello scalo aeroportuale! Tanti elogi e tante promesse per il

futuro per gli altri scali la Sacal ha sempre riservato per l’aeroporto

pitagorico soltanto parole di un futuro incerto ed un abbandono sempre piĂą

diventato concreto, basti pensare che per problemi igienico-sanitari i vigili

del fuoco hanno lasciato i locali dell’aeroporto!

La modifica della

compagine societaria sarebbe la soluzione piĂą pratica e veloce, basterebbe un aumento

di capitale della Sacal!

Una variante alternativa

di questa soluzione sarebbe l’intervento non di enti territoriali crotonesi bensì

della Regione Calabria. In tal caso, un aumento della partecipazione azionaria della

Regione, ora al 10%, all’interno della Sacal permetterebbe all’ente regionale di

avere un maggior “peso” all’interno della stessa e, quindi, potrebbe fungere da

garante degli interessi di tutti i cittadini calabresi ed i loro rispettivi

territori. Ora, con si ragiona in termini economici ed anche molto “lametini”, tutto

ruota intorno a Lamezia Terme, con una simile compagine societaria piĂą ampia le

scelte prese sarebbero frutto di un processo decisionale ben diverso in cui la

possibilitĂ di rilanciare tutta la Calabria sarebbero piĂą concrete.

Un sistema aeroportuale calabrese

in grado di recepire i vari appelli e porre le giuste soluzioni sarebbero le condizioni

ottimali con cui bilanciare gravi carenze infrastrutturali presenti in alcuni

territori, come quello della fascia ionica.

La soluzione ottimale

sarebbe la creazione di un gestore unico nazionale di un network di aeroporti

in continuitĂ territoriale. Tale soluzione da noi giĂ presentata al Ministero e

ad Enac a gennaio permetterebbe di tutelare il diritto alla libera circolazione

dei cittadini di regioni come la Sicilia, la Sardegna o territori come quello

di Crotone grazie ad una diretta gestione degli aeroporti in continuitĂ .

Con il Decreto Rilancio,

il Governo ha individuato in una nuova costituenda compagnia aerea un nuovo

soggetto a cui affidare la mission di garantire i voli degli aeroporti in

continuitĂ territoriale, quindi, la costituzione di un unico gestore unico

nazionale con la medesima finalitĂ sarebbe in linea con questa nuova politica

di riorganizzazione del sistema aeroportuale italiano.

Il Comitato Cittadino

Aeroporto Crotone prende le distanze da chiunque in questo momento dichiara la

necessitĂ della revoca della concessione della Sacal, sperando che tale

soluzione non venga neppure presa in considerazione onde evitare amarissime

conseguenze!

Disponibili ad ogni

confronto, con umiltà esprimiamo le nostre idee affinché si possano trovare

quelle soluzioni necessarie per risolvere il nostro problema.







