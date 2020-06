Pedro, il cannibale delle finali: cosÃ¬ puÃ² curare la tachicardia da Europa della Juve

Pedro, il cannibale delle finali: così può curare la tachicardia da Europa della Juve

Pedro, il cannibale delle finali: così può curare la tachicardia da Europa della Juve L’ala spagnola in scadenza con il Chelsea è la suggestione bianconera tra i parametri zero: dalla Champions al Mondiale per club, segna e decide le partite secche. Lì dove la Signora spesso trema… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 01 Giugno 2020.

L’ala spagnola in scadenza con il Chelsea è la suggestione bianconera tra i parametri zero: dalla Champions al Mondiale per club, segna e decide le partite secche. Lì dove la Signora spesso trema…



