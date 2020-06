Tonali, l’Inter stringe. Chiesa-Juve, Commisso fa muro. Bernardeschi in Premier?

Tonali, l’Inter stringe. Chiesa-Juve, Commisso fa muro. Bernardeschi in Premier? La Roma resiste alle offerte per Zaniolo e Pellegrini, Florenzi-Spinazzola in partenza. Donnarumma: il Milan prepara il piano rinnovo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 01 Giugno 2020.

