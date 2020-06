Isola Capo Rizzuto: la regione si attivi per sbloccare le royalties

La nota dell’Amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto

La Redazione

Isola Capo Rizzuto,

martedì 02 Giugno 2020.

Oggi più che mai i nostri imprenditori hanno bisogno di

aiuti, la Pandemia ha azzerato l’economia del nostro territorio e noi

istituzioni non possiamo restare a guardare. In attesa di nuovo fondi, però,

urge sbloccare quelli già esistenti per dare respiro almeno a qualche settore.

Ci riferiamo in modo particolare al settore della pesca, da troppi anni in

attesa degli arretrati delle ormai famose royalties che non vengono erogate dal

2013. Ricordiamo che le Royalties sono un diritto e non un semplice aiuto, si

tratta di un risarcimento dovuto alla presenze delle piattaforme estrattive

dell’Eni che non permettono la pesca per circa tre mesi l’anno causando dunque

un enorme mancato guadagno alle casse dei pescatori e di conseguenza a tutti i

marinai a bordo dei pescherecci.

Il nostro appello lo rivolgiamo in modo particolare all’assessore

alle Attività produttive e al Lavoro, Fausto Orsomarso, a cui compete la

pratica, ma in generale a tutta la giunta regionale affinchè sblocchino nel

minor tempo possibile questi fondi.

Va altresì evidenziato che Isola Capo Rizzuto, e in modo

particolare Le Castella, vanta la seconda marineria più grande della provincia

di Crotone, che è a sua volta la prima in Calabria, per tanto stiamo parlando

di un settore vitale per l’economia del territorio.







