Rebic, niente gol se Ibra non câ€™Ã¨: ecco cosa fare senza Zlatan

La Redazione24

,

martedì 02 Giugno 2020.

Rebic, niente gol se Ibra non c’è: ecco cosa fare senza Zlatan

Le sette reti del croato sono arrivate tutte con lo svedese in campo. Ora che mancherà, ecco come Ante dovrà aggredire l’area partendo da lontano



