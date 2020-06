Sarri, Ronaldo, Pjanic… Juve, sette domande per due mesi

Sarri, Ronaldo, Pjanic… Juve, sette domande per due mesi Il ritorno in campo dei campioni d’Italia non è lontano. Dalle scelte di Sarri al mercato di Pjanic, da un inedito De Ligt-Chiellini al sogno Champions, le risposte a tutti i dubbi (più o meno…) continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 02 Giugno 2020.

Sarri, Ronaldo, Pjanic… Juve, sette domande per due mesi

Il ritorno in campo dei campioni d’Italia non è lontano. Dalle scelte di Sarri al mercato di Pjanic, da un inedito De Ligt-Chiellini al sogno Champions, le risposte a tutti i dubbi (più o meno…)



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA