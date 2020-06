Coronavirus, Appello dell’Avv. Rocca (MF): “Riaprire i Tribunali in Sicurezza”

La nota del presidente del Movimento Forense di Crotone l’Avv. Salvatore Rocca

Crotone,

mercoledì 03 Giugno 2020.

Il presidente Rocca vuole evidenziare tutte le criticità della giustizia italiana nella fase post-emergenza del Covid-19; Terminata la catastrofe sanitaria adesso dobbiamo fronteggiare quella economica ed anche la catastrofe dei Diritti e della giustizia.

Ad

oggi, 2 Giugno festa della repubblica, giustamente si pensa a riaprire

palestre, parrucchieri, centri estetici, locali, cinema e teatri,

dobbiamo purtroppo notare che la materia della Giustizia non appare

neanche in fondo alla lista delle preoccupazioni e dell’agenda di

governo.

Bisogna

sottolineare che nonostante tutti gli sforzi congiunti e l’encomiabile

impegno posti in campo da Responsabili degli uffici, Istituzioni

forensi, Magistratura e Personale in quasi tre mesi di emergenza, al

momento non si contempla ancora la piena ripresa dell’AttivitĂ

Giudiziaria, pur a fronte della ripresa di ogni altra attivitĂ .

La criticità più acuta è rappresentata dalla circostanza che dal 12 maggio è ripresa la decorrenza dei termini processuali,

prima sospesi per circa due mesi, ma nessuno ha pensato di coordinare

tale previsione con quella della ripresa dell’indispensabile attività di

supporto del personale amministrativo giudiziario, ancora paralizzato e

inchiodato da circolari e direttive ministeriali che impongono formule

di lavoro agile, incoerenti e ipocrite, che in realtĂ non consentono

l’espletamento di alcuna attività ”.

Le

cancellerie e segreterie continuano ad essere inaccessibili, stante la

possibilitĂ di accedervi solo su richiesta di prenotazione a mezzo pec,

telefono o sistemi internet di prenotazione, con conseguente difficoltĂ

per i difensori di rispettare i termini.

La situazione

della Giustizia Italiana oramai insostenibile, che penalizza tutti gli

attori della giustizia, Avvocati, Magistrati e lo stesso Personale

amministrativo, in enorme difficoltĂ per cercare di far fronte, a ranghi

così ridotti, a tutte le richieste e gli adempimenti connessi al

proprio ruolo.

Il

Governo e ed in particolare il Ministero della Giustizia (dal Ministro

al Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e

dei servizi) devono immediatamente porre un rimedio a tale situazione

insopportabile, non ci dobbiamo dimenticare che la “tutela

dei diritti è il fondamento di uno Stato democratico e la

compromissione di tale fondamento non può più essere ulteriormente

tollerata.

“L’Avv.

Rocca, – conclude vogliamo davvero gestire questa fase post emergenza

con gli oltre 200 protocolli in vigore nei diversi Tribunali Italiani!”







