Festa della Repubblica all’Istituto Comprensivo “Vittorio Alfieri” di Crotone

Bellissima iniziativa, fortemente caldeggiata dalla Dirigente Scolastica Antonella Romeo, realizzata dagli studenti dell’Istituto Comprensivo

Crotone,

mercoledì 03 Giugno 2020.

Iniziativa realizzata dagli studenti dell’Istituto Comprensivo “Vittorio Alfieri” di Crotone, supportati dagli insegnanti di strumento musicale professori Rosa Franco (flauto), Donatella Lisena (violino), Giuseppe Scavelli (chitarra) e Luca Campana (pianoforte), per celebrare la Festa della Repubblica: un’esecuzione sincrona e condotta ciascuno dalla propria abitazione dell’Inno di Mameli, scritto a Genova nel settembre del 1847.

I

giovani, iscritti dalla classe I alla classe III della Scuola Secondaria di I

Grado, si sono distinti per la serietà e la “professionalità ” con cui si sono

misurati con un brano fortemente evocativo e ricco di significato, soprattutto nella

ricorrenza storica del 2 Giugno, ma anche in relazione alla fase che il Paese

sta attraversando, avviandosi, si spera, alla normalità .

È

stato un vero e proprio trait d’union tra passato e presente il Canto degli

Italiani, che, con la sua melodia ritmata, ha accompagnato tante giornate

difficili del lockdown, diffondendosi dalle finestre aperte dalle case e

infondendo forza d’animo e fiducia.

I

27 piccoli musicisti hanno dato prova di sensibilità musicale nell’interpretare

un pezzo che non è facile: non è una marcetta, ma va cadenzato con il giusto

vigore.

Vedere

la perfetta armonizzazione di tanti componenti, fisicamente lontani, ma

spiritualmente coesi, costituisce senz’altro motivo di soddisfazione per gli

educatori.

La

musica come efficace mezzo di propaganda delle idee, specialmente quelle

relative all’educazione civica, possiede una forza intrinseca incommensurabile.

Basti guardare la dedizione con cui ciascun alunno ha contribuito da solo ma

insieme agli altri alla riuscita del progetto. Proprio come dovrebbe essere

nella società : il singolo lavora per sé stesso, ma anche in sincronia e

soprattutto in funzione della socialità .

È possibile visionare il video di riferimento al link seguente:







