Regione Calabria: Quasi quattro milioni di euro di pagamenti PSR

In liquidazione la misura per investimenti in immobilizzazioni materiali. L’assessore Gallo: “In poco piĂą di due mesi erogati finanziamenti per piĂą di 40 milioni”

Catanzaro,

mercoledì 03 Giugno 2020.

Procede incessantemente il

lavoro del Dipartimento Agricoltura e dell’organismo pagatore Arcea, per

garantire liquiditĂ ai beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale

della Calabria 2014/2020. Nei giorni scorsi, infatti, è stato elaborato e

liquidato il kit decreto n. 94 del PSR, grazie al quale 62 beneficiari

riceveranno, in totale, 3.672.976 euro. “In un momento molto delicato

per gli operatori del settore agroalimentare – afferma l’Assessore

regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – la Regione continua a

sostenere il comparto con emissioni di liquiditĂ . Come da indicazioni

del presidente Santelli, le procedure di pagamento sono state

sburocratizzate e velocizzate, in modo che gli imprenditori agricoli

possano trovare ristoro dalle difficoltĂ economiche del momento, anche

grazie ai fondi comunitari”.

Nello specifico, la fetta piĂą grande di risorse del decreto 94 riguarda

la misura 4 del PSR, “Investimenti in immobilizzazioni materiali”, con

la liquidazione di 2.153.589 Euro, che permetteranno a 26 imprenditori

di portare avanti i propri progetti di investimento per accrescere la

competitivitĂ delle proprie aziende. Contemporaneamente, per lo

“Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” (misura 6),

arriveranno altri 114.000 euro a giovani imprenditori agricoli

calabresi. Ammonta invece a 389.704 euro la somma destinata al sostegno

dello sviluppo locale Leader, e in particolare ai Gal, che hanno

l’importante compito di favorire lo sviluppo delle aree rurali

calabresi. Sempre in favore delle aree rurali, sono stati erogati

388.028 euro relativi alla misura 7 del PSR, finalizzata allo sviluppo

dei “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”.

Sostegno anche al comparto della forestazione, al quale sono destinati

327.830 euro per “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel

miglioramento della redditività delle foreste” (misura 8). Ai consorzi

di bonifica andranno invece 222.500 euro, per il “Ripristino del

potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamitĂ naturali e da

eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione”.

Nella tranche di pagamenti sono inoltre compresi gli aiuti ai

beneficiari della misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di

informazione” (57.990 euro), della misura 16 “Cooperazione” (12.396

euro), della misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli

naturali o ad altri vincoli specifici” (3.742 euro) e della misura 10

“Pagamenti agro-climatico-ambientali” (3.196 euro). “Da Marzo ad oggi –

precisa l’Assessore – attraverso l’accelerazione che abbiamo impresso

alle procedure di pagamento del Programma di Sviluppo Rurale, la Regione

ha già erogato oltre 40 milioni a sostegno dell’agricoltura calabrese,

pilastro, insieme al turismo, dell’economia dell’intero territorio

regionale. Continueremo ad adoperarci per condurre il settore

dell’agroalimentare fuori dalla crisi attuale”.







