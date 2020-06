Ancora AndrÃ© Silva: Werder nei guai. Si riparte in Portogallo, il Sion richiama Tramezzani

Ancora André Silva: Werder nei guai. Si riparte in Portogallo, il Sion richiama Tramezzani

La Redazione24

giovedì 04 Giugno 2020.

Ancora André Silva: Werder nei guai. Si riparte in Portogallo, il Sion richiama Tramezzani

In Austria crolla il Linz e il Salisburgo vola via. Nella Primeira Liga il Portimonense batte il Gil Vicente: ora tocca al Porto



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







