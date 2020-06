Coronavirus: il Rotary Club Cirò al fianco delle famiglie in difficoltà

├ł sotto gli occhi di tutti che lÔÇÖemergenza Coronavirus stia alimentando lo spirito solidale

Cir├▓,

gioved├Č 04 Giugno 2020.

Apprezzando questo moto dÔÇÖamore, Papa Francesco esorta lÔÇÖuomo a un ripensamento della solidariet├á. Un ripensamento, per├▓, che non deve essere ridotto a cogliere le sue nuove forme e a rinnovare le buone intenzioni, ma che va inteso come presupposto attraverso cui far s├Č che la solidariet├á diventi davvero un principio di vita osservato quotidianamente. Da tutti!

Prendendo spunto dalle

parole di Papa Francesco e sulla scia delle numerose

iniziative promosse da enti ed associazioni per far fronte allÔÇÖemergenza COVID-19, anche il Rotary

Club Cir├▓ ha avviato la raccolta fondi

ÔÇťEMERGENZA COVID: AL FIANCO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTAÔÇÖ CON NEONATIÔÇŁ con

lÔÇÖintento di fornire sostegno alimentare a chi ne ha bisogno acquistando prodotti di prima necessit├á per i neonati di

questo periodo COVID 19.

Domenica 31 Maggio 2020

alle ore 11:00, dopo la celebrazione della S.Messa, il Rotary Club Cir├▓,

guidato dal presidente Giuseppina De Novara,

ha consegnato dei pacchi spesa al

Parroco Don Matteo Giacobbe, il quale assieme allÔÇÖassociazione La Misericordia, provveder├á alla distribuzione dei beni

alimentari e di igiene quotidiana per neonati presso quelle famiglie di Cir├▓ che hanno sofferto maggiormente il

lock-down a causa del Covid 19.

Alla consegna erano presenti per la Misericordia: il Presidente Adamo e

le socie Murano e Madera. Ad accompagnare il Presidente Rotary cÔÇÖerano il

segretario Simona Caparra, il segretario incoming Giovanni Ciccopiedi e il

segretario esecutivo Cataldo Scarola.







