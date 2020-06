La Serie B riparte con Ascoli-Cremonese il 17 giugno. Finale playoff il 20 agosto

giovedì 04 Giugno 2020.

Si ricomincia con l’unico recupero in programma. Tre i turni infrasettimanali. La regular season terminerà l’1 agosto, poi playoff e playout. Orari pre-serali e serali come in Serie A



