Ronaldo in gruppo e il Milan nel mirino: Sarri alza i ritmi verso la Coppa Italia

Ronaldo in gruppo e il Milan nel mirino: Sarri alza i ritmi verso la Coppa Italia Alla ripresa del calcio giocato in Italia, il primo impegno della Juventus sarà quello di superare i rossoneri nella semifinale di ritorno: con Cristiano Ronaldo che torna in gruppo, le ultime notizia dalla Continassa a cura di Fabiana Della […]

La Redazione24

,

giovedì 04 Giugno 2020.

Ronaldo in gruppo e il Milan nel mirino: Sarri alza i ritmi verso la Coppa Italia

Alla ripresa del calcio giocato in Italia, il primo impegno della Juventus sarà quello di superare i rossoneri nella semifinale di ritorno: con Cristiano Ronaldo che torna in gruppo, le ultime notizia dalla Continassa a cura di Fabiana Della Valle



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA