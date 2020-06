Brozovic è… Epic anche per Conte. Regia, sostanza e rinnovo in vista

La Redazione24

,

venerdì 05 Giugno 2020.

Lotta, imposta, ruba palloni e va al tiro. Nessuno in Serie A corre quanto lui: 12,5 km di media a partita. Due anni fa era pronto all’addio, poi la svolta proprio col Napoli



