Gattuso, l’ultimo saluto a Francesca. E il Napoli resta in silenzio prima di allenarsi

Gattuso, l’ultimo saluto a Francesca. E il Napoli resta in silenzio prima di allenarsi Oggi i funerali della sorella di Rino: la squadra ha voluto far sentire la propria vicinanza all’allenatore, che dopo la seduta è partito per Corigliano continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 05 Giugno 2020.

Gattuso, l’ultimo saluto a Francesca. E il Napoli resta in silenzio prima di allenarsi

Oggi i funerali della sorella di Rino: la squadra ha voluto far sentire la propria vicinanza all’allenatore, che dopo la seduta è partito per Corigliano



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA