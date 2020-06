In Germania sono sicuri: “Werner al Chelsea”

In Germania sono sicuri: "Werner al Chelsea" Secondo la Bild, l'attaccante che era nel mirino anche dell'Inter ha informato il Lipsia che passerà ai Blues. I costi: 60 milioni per pagare la clausola, 50 in cinque anni per il giocatore

La Redazione24

,

venerdì 05 Giugno 2020.

Secondo la Bild, l’attaccante che era nel mirino anche dell’Inter ha informato il Lipsia che passerà ai Blues. I costi: 60 milioni per pagare la clausola, 50 in cinque anni per il giocatore



