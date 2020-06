Juve, riapre lo Stadium: partitella in famiglia domani sera allâ€™Allianz

Juve, riapre lo Stadium: partitella in famiglia domani sera all’Allianz

Juve, riapre lo Stadium: partitella in famiglia domani sera all’Allianz I giocatori di Sarri faranno una prova generale per Coppa e campionato: in campo allo stadio come per una gara vera. Alcuni uomini dell’Under 23 completeranno le squadre continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 05 Giugno 2020.

I giocatori di Sarri faranno una prova generale per Coppa e campionato: in campo allo stadio come per una gara vera. Alcuni uomini dell’Under 23 completeranno le squadre



