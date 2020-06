Rocca di Neto: trasportava prodotti alimentari privi di etichetta e tracciabilità,

Rocca di Neto: trasportava prodotti alimentari privi di etichetta e tracciabilitĂ ,

Da scrupolose ed ulteriori attività d’indagine gli operatori della Polstrada accertavano che il passeggero del veicolo fermato lavorava in nero e contestualmente percepiva reddito di cittadinanza

Rocca di Neto,

venerdì 05 Giugno 2020.

Nella notte del 4 giugno, a seguito di attivitĂ info – investigativa, gli uomini della Sezione Polizia Stradale di Crotone, sulla strada SS.107, all’altezza del bivio per Rocca di Neto, procedevano al controllo di un furgone che trasportava prodotti alimentari.

Gli uomini della Stradale riscontravano delle violazioni sia sulla inidoneitĂ del mezzo al trasporto di generi alimentari, sia la mancanza di requisiti di tracciabilitĂ ed etichettatura dei prodotti, destinati al commercio nel centro Italia; procedendo dunque al sequestro della merce trasportata.

Inoltre, con l’ausilio dell’ASP competente, veniva sequestrata numerosa altra merce alimentare priva di tracciabilità ed etichetta.

Nell’operazione in questione, veniva altresì rinvenuto un oggetto atto a offendere, per cui l’uomo veniva denunciato.

Infine,

da scrupolose ed ulteriori attività d’indagine gli operatori

accertavano che il passeggero del veicolo fermato lavorava in nero e

contestualmente percepiva reddito di cittadinanza, per cui lo stesso

veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa

aggravata ai danni dello Stato.







