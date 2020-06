CirÃ² Marina: Forte mareggiata inghiotte ombrelloni dei Lidi, al MalibÃ¹ il mare porta circa 5 file. Balneari in ginocchio per la stagione estiva

Cirò Marina: Forte mareggiata inghiotte ombrelloni dei Lidi, al Malibù il mare porta circa 5 file. Balneari in ginocchio per la stagione estiva

La rabbia dei balneari: “Alla già difficile riapertura stagionale degli stabilimenti si è aggiunta la fortissima mareggiata”

Cirò Marina,

sabato 06 Giugno 2020.

L’emergenza continua per i proprietari dei Stabilimenti balneari dei lidi, appena rialzati dall’emergenza Covid e già di nuovo in ginocchio per maltempo. Gli operatori balnerari del lungomare di Cirò Marina, che nella notte, a meno da una settimana dalla ripartenza, sono stati duramente colpiti dagli effetti di una devastante mareggiata.

Intere file di ombrelloni sono state inghiottite dal mare, attrezzature sollevate e divelte. Soprattutto al Lido Malibù, il mare inghiotte circa 5 file, circa 80 ombrelloni, sdraio e lettini.

Il maltempo, nella notte, ha centrato in pieno la costa di Cirò Marina, che è stata attraversata da un forte vento e poi da una violenta mareggiata. Ai titolari dei Lidi non resta che fare la conta dei danni. Noi della Redazione non possiamo che essergli vicini ed esprimere tutta la nostra solidarietà .

















