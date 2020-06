Koeman: “Paura passata, ora sto bene. Il mio no al Barça? Non potevo, ma in futuro…”

Koeman: “Paura passata, ora sto bene. Il mio no al Barça? Non potevo, ma in futuro…”

“Rambo” racconta la fitta al cuore e l’intervento cardiaco che s’è reso necessario. Poi critica il governo olandese: “Calcio chiuso troppo in fretta”



