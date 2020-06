Poker Bayern a Leverkusen: titolo vicino. Emre Can lancia il Dortmund, Schick non basta al Lipsia

Poker Bayern a Leverkusen: titolo vicino. Emre Can lancia il Dortmund, Schick non basta al Lipsia La capolista passa 4-2 alla BayArena e mantiene 7 punti di vantaggio sui gialloneri, che battono 1-0 l’Hertha. La squadra di Nagelsmann, in dieci, subisce l’1-1 del Paderborn in pieno recupero continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

sabato 06 Giugno 2020.

La capolista passa 4-2 alla BayArena e mantiene 7 punti di vantaggio sui gialloneri, che battono 1-0 l’Hertha. La squadra di Nagelsmann, in dieci, subisce l’1-1 del Paderborn in pieno recupero



