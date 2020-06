Un mese del Diavolo: dalla Juve (due volte) a Roma, Lazio e Napoli

Un mese del Diavolo: dalla Juve (due volte) a Roma, Lazio e Napoli Tra il 12 giugno e il 12 luglio i rossoneri affronteranno cinque grandi in sette uscite. Il mal di big va curato: in questa stagione mai una vittoria contro chi è davanti in classifica

sabato 06 Giugno 2020.

Un mese del Diavolo: dalla Juve (due volte) a Roma, Lazio e Napoli

Tra il 12 giugno e il 12 luglio i rossoneri affronteranno cinque grandi in sette uscite. Il mal di big va curato: in questa stagione mai una vittoria contro chi è davanti in classifica



