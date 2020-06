Cinque cambi? Lâ€™Atalanta sorride. E quanti assi per Sarri e Inzaghi…

Cinque cambi? L’Atalanta sorride. E quanti assi per Sarri e Inzaghi…

Cinque cambi? L’Atalanta sorride. E quanti assi per Sarri e Inzaghi… La classifica dei gol segnati dai giocatori subentrati dalla panchina vede in testa la squadra di Gasperini, trascinata da Muriel. Lazio e Juve si equivalgono, mentre Conte è in “zona retrocessione” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 07 Giugno 2020.

Cinque cambi? L’Atalanta sorride. E quanti assi per Sarri e Inzaghi…

La classifica dei gol segnati dai giocatori subentrati dalla panchina vede in testa la squadra di Gasperini, trascinata da Muriel. Lazio e Juve si equivalgono, mentre Conte è in “zona retrocessione”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA