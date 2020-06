Cirò Marina: incidente stradale a Madonna di mare, fuoristrada finisce in un canalone

Intervenuta immediatamente una squadra dei Vigili del Fuoco rinvenendo un ferito 89enne incastrato tra le lamiere

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Cirò Marina,

domenica 07 Giugno 2020.

Questa mattina, intorno alle ore 11.30, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina, interveniva in LocalitĂ “Madonna di mare”, per un incidente stradale.

Una squadra, arrivata sul posto, trovava un’autovettura andata fuori strada, che terminava la sua corsa in un canalone. Alla guida vi era un uomo di 89 anni, che rimaneva incastrato nell’abitacolo, dove i vigili del fuoco, hanno dovuto attuare delle manovre di primo soccorso sanitario (TPSS) per estrarlo, e consegnarlo ad una ambulanza della Misericordia di Isola Capo Rizzuto, che lo trasportava all’ospedale di Crotone.

Sul posto erano presenti i Carabinieri di Cirò Marina per i rilievi del caso.







© RIPRODUZIONE RISERVATA