“Figli da gente” uscirà domani lunedi 8 giugno il videoclip musicale del cantante neomelodico Tony Lena

“Figli da gente” uscirĂ domani lunedi 8 giugno il videoclip musicale del cantante neomelodico Tony Lena

Il videoclip musicale sarĂ pubblicato lunedi 8 Giugno 2020 ore 15.00

La Redazione

Cirò Marina,

domenica 07 Giugno 2020.

“Alla fine c’è l’abbiamo fatta” ha detto il cantante neomelodico Tony Lena, quando dopo circa 2 settimane di riprese, Ă© riuscito a terminare questo favoloso progetto che aveva in mente da quando uscì il suo brano sui digital store. Infatti il suo videoclip musicale sarĂ pubblicato in data lunedi 8 Giugno 2020 ore 15.00.

“Siamo stati veramente entusiasti” ha aggiunto Tony Lena “di produrre questo progetto che abbiamo realizzato tutti insieme, con la partecipazione di molti ragazzi volenterosi”. Infatti, lo staff di questo videoclip musicale è composto da ragazzi che hanno assunto un atteggiamento di determinazione e spiritovivo, inscenando sentimenti negativi e positivi che racchiudono una parte della descrizione del nostro paese. La loro bravura infatti, è dovuta tutto dal fatto che si sono veramente impegnati al 100% delle loro capacitĂ , dato che per loro Ă© stata la prima volta. Le scene sono state girate a Cirò Marina, dal nostro regista Eugenio Gentile, che con grande soddisfazione, insieme a Tony Lena, hanno deciso di continuare a realizzare videoclip musicali di ogni genere, mettendo a disposizione il loro staff per qualsiasi altro cantante.







