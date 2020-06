Il conflitto di interessi mai risolto di Lotito

Il conflitto di interessi mai risolto di Lotito Il numero uno della Lazio denuncia trame per non far vincere lo scudetto al suo club. Tutto perché rischia il deferimento per le illazioni su Juve-Inter e per il caso Zarate continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 07 Giugno 2020.

Il conflitto di interessi mai risolto di Lotito

Il numero uno della Lazio denuncia trame per non far vincere lo scudetto al suo club. Tutto perché rischia il deferimento per le illazioni su Juve-Inter e per il caso Zarate



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA