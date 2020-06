Le porte chiuse annullano il fattore campo? Puntate decisi su Lukaku e lasciate perdere CR7

La Redazione24

,

domenica 07 Giugno 2020.

Le porte chiuse annullano il fattore campo? Puntate decisi su Lukaku e lasciate perdere CR7

In Bundesliga, dalla ripresa post coronavirus, circa il 50% della gare è finito con il segno “2” in schedina. Sarà così anche in Serie A? L’attaccante dell’Inter è il migliore per gol fuori casa, Ronaldo invece…



